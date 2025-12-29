Ουάσινγκτον: «Θα μας δώσει ώθηση ο Πέιν, να είμαστε θετικοί»

Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Παρτιζάν κόντρα στη Βαλένθια για 19η αγωνιστική της Euroleague (30/12, 21:30) στάθηκε στον Κάμερον Πέιν και τον τρόπο που η σερβική ομάδα θα επιστρέψει στις νίκες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τις συνεχόμενες ήττες της Παρτίζαν στην Euroleague: «Είμαστε όλοι άνθρωποι, επαγγελματίες, έχουμε την καλύτερη δουλειά στον κόσμο, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι δύσκολο. Είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Πρέπει να κάνουμε ανάλυση, να αντλήσουμε μαθήματα και να ξεχάσουμε. Μας περιμένουν πολλά ακόμη παιχνίδια, θα πάμε ένα προς ένα. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να είμαστε θετικοί».

Για την παρουσία του Πέιν: «Μια μεγάλη ώθηση για εμάς. Μετά από αυτές τις ήττες και όλα όσα περνάμε, το να πάρουμε μια ένεση ενέργειας και να αποκτήσουμε έναν νέο συμπαίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά αμέσως, αυτό ήταν υπέροχο».

Οι λεπτομέρειες της συζήτησης με τον Πέιν: «Του είπα ότι οι οπαδοί είναι από άλλο πλανήτη, ότι υπάρχει υπέροχη ατμόσφαιρα και ότι θα μπορούσε αμέσως να αφήσει το στίγμα του στην εναλλαγή μας στις εξωτερικές θέσεις. Μιλήσαμε πολύ πριν, του έδωσα κάποιες συμβουλές και ήμουν ρεαλιστής μαζί του. Αυτός είναι ο τύπος μου. Του λέω πάντα τι σκέφτομαι και στο τέλος πήρε τη δική του απόφαση».