All Star Game elevated by ΟΠΑΠ: Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ Γυναικών στα Ιωάννινα

Μετά την επιτυχημένη επαναφορά της, με το ραντεβού να έχει δοθεί για σήμερα (29/12) στα Ιωάννινα και στο Νέο Κλειστό Ιωαννίνων, όπου οι οι κυρίες του αθλήματος θα συναντηθούν στο All Star Game elevated by ΟΠΑΠ, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ για το κύριο γεγονός, που ξεκινά στις 16:00, με την αρχή να γίνεται στα κανάλια Ert Sports στις 15:00.
Τα Ιωάννινα για ακόμη μια φορά θα αγκαλιάσουν μια ξεχωριστή διοργάνωση του ελληνικού μπάσκετ, με την Περιφέρεια Ηπείρου σημαντικό αρωγό με το Women’s All Star Game 2025, να απογειώνεται από τον ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn. Αποκορύφωμα της ημέρας, όπου οι κορυφαίες προσωπικότητες του μπάσκετ Γυναικών θα δώσουν το «παρών», θα είναι η αναμέτρηση της Team Hellas με την Team World, με πολλές ακόμη δραστηριότητες να προσφέρουν μια όμορφη γιορτινή εμπειρία στους φίλους του αθλήματος, που θα παρευρεθούν στο Νέο Κλειστό Ιωαννίνων.
Η μεγάλη γιορτή θα αρχίσει από τις 13:00, όταν οι αθλήτριες, προπονήτριες και εξέχουσες προσωπικότητες του All Star Game elevated by ΟΠΑΠ θα παρελάσουν στο κόκκινο χαλί, με τις πόρτες για το κοινό να ανοίγουν για το κοινό στις 14:00. Το επίσημο καλωσόρισμα των παρευρισκόμενων στη γιορτή θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 και στις 15:15 θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός τριπόντων, όπου οι συμμετέχουσες αθλήτριες θα έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν επίδειξη της εκτελεστικής τους δεινότητας πίσω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων, ξεκινώντας από τα προκριματικά της διαδικασίας.
Στις 15:40 οι δύο ομάδες του All Star Game elevated by ΟΠΑΠ θα μπουν στο παρκέ και στις 16:05 θα πραγματοποιηθεί το τζάμπολ για το κύριο γεγονός, όπου παράλληλα θα σημειώνονται κι άλλες παράλληλες δράσεις, με την κορυφαία όλων να είναι ο τελικός του διαγωνισμού τριπόντων στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Team Hellas με την Team World, ενώ μετά το τέλος του αγώνα θα πραγματοποιηθούν οι βραβεύσεις.
Οι ομάδες του All Star Game elevated by ΟΠΑΠ
Team Hellas
|Ονοματεπώνυμο
|Ομάδα
|Διονυσία Αλεξανδρή
|Παναθλητικός
|Διαμάντω Αλεξιά
|Πανσερραϊκός
|Σαμ Γαλανόπουλος
|Παναθηναϊκός
|Ευγενία Κολλάτου
|Ολυμπιακός
|Ασημίνα Κουτσουνούρη
|Ανόρθωσις Βόλου
|Ιωάννα Κριμίλη
|Παναθηναϊκός
|Βασιλική Λούκα
|Αθηναϊκός
|Ρόμπιν Παρκς
|Αθηναϊκός
|Πηνελόπη Παυλοπούλου
|Αθηναϊκός
|Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου
|ΠΑΣ Γιάννινα
|Έλενα Τσινέκε
|Αθηναϊκός
|Ελεάννα Χριστινάκη
|Ολυμπιακός
Προπονήτρια: Φρόσω Δρακάκη
Β. Προπονητή: Σοφία Κλιγκοπούλου
Team World
|Ονοματεπώνυμο
|Ομάδα
|Νίκι Γκίλντεϊ
|Αμύντας
|Μάντισον Γκριγκς
|Ιωνία
|Χόλι Γουίντερμπερν
|Αθηναϊκός
|Νόσια Λέις Γούλφοκ
|Ολυμπιακός
|Μάι Μόργκαν Μάλι
|Πρωτέας Βούλας
|Τζαελίν Μπράουν
|Παναθηναϊκός
|Ντάνι Ουίλιαμς
|ΠΑΟΚ
|Αλέξις Πρινς
|Αθηναϊκός
|Σεντόνα Πρινς
|Παναθηναϊκός
|Έμα Γκρέις Ρόνσιεκ
|Πανσερραϊκός
|Τία Σίνγκλετον
|ΠΑΣ Γιάννινα
|Φιγόντα Φιτζέραλντ
|Παναθηναϊκός
Προπονήτρια: Σελέν Ερντέμ
Β. Προπονητή: Δαυιδία Τσώνη
Η προϊστορία του All Star Game Γυναικών:
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
|25 Μαρτίου 1995
|ΚΓ Σπόρτιγκ
|Ελληνίδες-Ξένες: 92-90
|24 Μαρτίου 1996
|ΚΓ Σπόρτιγκ
|Ελληνίδες-Ξένες: 72-92
|10 Απριλίου 2001
|ΚΓ Άνω Λιοσίων
|Ελληνίδες-Ξένες: 68-72
|27 Ιανουαρίου 2002
|ΚΓ Σερρών
|Ελληνίδες-Ξένες; 82-77
|7 Απριλίου 2004
|ΚΓ Κω
|Ελληνίδες-Ξένες: 66-85
|5 Απριλίου 2005
|ΔΑΚ Τρίπολης
|Ελληνίδες-Ξένες: 82-83
|3 Απριλίου 2006
|ΚΓ Εσπέρου
|Ελληνίδες-Ξένες: 79-65
|26 Μαρτίου 2007
|ΚΓ Φ. Λετσας
|Ελληνίδες-Ξένες: 55-67
|25 Φεβρουαρίου 2008
|Ζηρίνειο
|Ελληνίδες-Ξένες: 53-72
|23 Μαρτίου 2009
|ΔΑΚ Μακροχωρίου
|Ελληνίδες-Ξένες: 65-96
|8 Φεβρουαρίου 2010
|ΚΓ Εσπέρου
|Ελληνίδες-Ξένες: 78-74
|10 Απριλίου 2011
|Ε.Α.Ν.Κ. Ιωαννίνων
|Ελληνίδες-Ξένες: 74-83
|29 Δεκεμβρίου 2024
|ΚΓ Μάκης Λιούγκας
|Team Purple-Team White: 97-88
Οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό τριπόντων
|Ονοματεπώνυμο
|Ομάδα
|Ιωάννα Κριμίλη
|Παναθηναϊκός
|Σαμ Γαλανόπουλος
|Παναθηναϊκός
|Ελεάννα Χριστινάκη
|Ολυμπιακός
|Αλέξις Πρινς
|Αθηναϊκός
|Νόζια Γούλφοκ
|Ολυμπιακός
|Φίνα Φιτζέραλντ
|Παναθηναϊκός
|Μάντισον Γκριγκς
|Ιωνία
|Μάι Μόργκαν Μάλι
|Πρωτέας Βούλας