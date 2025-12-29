All Star Game elevated by ΟΠΑΠ: Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ Γυναικών στα Ιωάννινα

Η σπουδαία γιορτή του μπάσκετ Γυναικών έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Μετά την επιτυχημένη επαναφορά της, με το ραντεβού να έχει δοθεί για σήμερα (29/12) στα Ιωάννινα και στο Νέο Κλειστό Ιωαννίνων, όπου οι οι κυρίες του αθλήματος θα συναντηθούν στο All Star Game elevated by ΟΠΑΠ, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ για το κύριο γεγονός, που ξεκινά στις 16:00, με την αρχή να γίνεται στα κανάλια Ert Sports στις 15:00.

Τα Ιωάννινα για ακόμη μια φορά θα αγκαλιάσουν μια ξεχωριστή διοργάνωση του ελληνικού μπάσκετ, με την Περιφέρεια Ηπείρου σημαντικό αρωγό με το Women’s All Star Game 2025, να απογειώνεται από τον ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn. Αποκορύφωμα της ημέρας, όπου οι κορυφαίες προσωπικότητες του μπάσκετ Γυναικών θα δώσουν το «παρών», θα είναι η αναμέτρηση της Team Hellas με την Team World, με πολλές ακόμη δραστηριότητες να προσφέρουν μια όμορφη γιορτινή εμπειρία στους φίλους του αθλήματος, που θα παρευρεθούν στο Νέο Κλειστό Ιωαννίνων.

Η μεγάλη γιορτή θα αρχίσει από τις 13:00, όταν οι αθλήτριες, προπονήτριες και εξέχουσες προσωπικότητες του All Star Game elevated by ΟΠΑΠ θα παρελάσουν στο κόκκινο χαλί, με τις πόρτες για το κοινό να ανοίγουν για το κοινό στις 14:00. Το επίσημο καλωσόρισμα των παρευρισκόμενων στη γιορτή θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 και στις 15:15 θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός τριπόντων, όπου οι συμμετέχουσες αθλήτριες θα έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν επίδειξη της εκτελεστικής τους δεινότητας πίσω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων, ξεκινώντας από τα προκριματικά της διαδικασίας.

Στις 15:40 οι δύο ομάδες του All Star Game elevated by ΟΠΑΠ θα μπουν στο παρκέ και στις 16:05 θα πραγματοποιηθεί το τζάμπολ για το κύριο γεγονός, όπου παράλληλα θα σημειώνονται κι άλλες παράλληλες δράσεις, με την κορυφαία όλων να είναι ο τελικός του διαγωνισμού τριπόντων στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Team Hellas με την Team World, ενώ μετά το τέλος του αγώνα θα πραγματοποιηθούν οι βραβεύσεις.

Οι ομάδες του All Star Game elevated by ΟΠΑΠ

Team Hellas

Ονοματεπώνυμο Ομάδα Διονυσία Αλεξανδρή Παναθλητικός Διαμάντω Αλεξιά Πανσερραϊκός Σαμ Γαλανόπουλος Παναθηναϊκός Ευγενία Κολλάτου Ολυμπιακός Ασημίνα Κουτσουνούρη Ανόρθωσις Βόλου Ιωάννα Κριμίλη Παναθηναϊκός Βασιλική Λούκα Αθηναϊκός Ρόμπιν Παρκς Αθηναϊκός Πηνελόπη Παυλοπούλου Αθηναϊκός Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου ΠΑΣ Γιάννινα Έλενα Τσινέκε Αθηναϊκός Ελεάννα Χριστινάκη Ολυμπιακός

Προπονήτρια: Φρόσω Δρακάκη

Β. Προπονητή: Σοφία Κλιγκοπούλου

Team World

Ονοματεπώνυμο Ομάδα Νίκι Γκίλντεϊ Αμύντας Μάντισον Γκριγκς Ιωνία Χόλι Γουίντερμπερν Αθηναϊκός Νόσια Λέις Γούλφοκ Ολυμπιακός Μάι Μόργκαν Μάλι Πρωτέας Βούλας Τζαελίν Μπράουν Παναθηναϊκός Ντάνι Ουίλιαμς ΠΑΟΚ Αλέξις Πρινς Αθηναϊκός Σεντόνα Πρινς Παναθηναϊκός Έμα Γκρέις Ρόνσιεκ Πανσερραϊκός Τία Σίνγκλετον ΠΑΣ Γιάννινα Φιγόντα Φιτζέραλντ Παναθηναϊκός

Προπονήτρια: Σελέν Ερντέμ

Β. Προπονητή: Δαυιδία Τσώνη

Η προϊστορία του All Star Game Γυναικών:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 25 Μαρτίου 1995 ΚΓ Σπόρτιγκ Ελληνίδες-Ξένες: 92-90 24 Μαρτίου 1996 ΚΓ Σπόρτιγκ Ελληνίδες-Ξένες: 72-92 10 Απριλίου 2001 ΚΓ Άνω Λιοσίων Ελληνίδες-Ξένες: 68-72 27 Ιανουαρίου 2002 ΚΓ Σερρών Ελληνίδες-Ξένες; 82-77 7 Απριλίου 2004 ΚΓ Κω Ελληνίδες-Ξένες: 66-85 5 Απριλίου 2005 ΔΑΚ Τρίπολης Ελληνίδες-Ξένες: 82-83 3 Απριλίου 2006 ΚΓ Εσπέρου Ελληνίδες-Ξένες: 79-65 26 Μαρτίου 2007 ΚΓ Φ. Λετσας Ελληνίδες-Ξένες: 55-67 25 Φεβρουαρίου 2008 Ζηρίνειο Ελληνίδες-Ξένες: 53-72 23 Μαρτίου 2009 ΔΑΚ Μακροχωρίου Ελληνίδες-Ξένες: 65-96 8 Φεβρουαρίου 2010 ΚΓ Εσπέρου Ελληνίδες-Ξένες: 78-74 10 Απριλίου 2011 Ε.Α.Ν.Κ. Ιωαννίνων Ελληνίδες-Ξένες: 74-83 29 Δεκεμβρίου 2024 ΚΓ Μάκης Λιούγκας Team Purple-Team White: 97-88

Οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό τριπόντων