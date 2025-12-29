«Ανοιχτοί σε trade και για τον Γιανγκ οι Χοκς»

Η νέα εποχή στους Χοκς φαίνεται πως πλησιάζει, αφού η ομάδα της Ατλάντα είναι ανοιχτή σε trade και για τον Τρέι Γιανγκ.

Η πρόοδος άλλωστε στις συζητήσεις των δύο ομάδων αναφορικά με την ανανέωση της συνεργασίας τους είναι ελάχιστη, με τους Χοκς να είναι πλέον θετικοί στο ενδεχόμενο να ανταλλάξουν τον μεγάλο αστέρα τους.

Η ομάδα της Ατλάντα θέλει να στηριχτεί στους Τζάλεν Τζόνσον, Ντάισον Ντάνιελς και Ζακαρί Ρισασέ, συν τον παίκτη που θα έρθει από το trade και να μπει σε μία νέα εποχή.

«Υπάρχει μια αυξανόμενη πεποίθηση σε όλη τη λίγκα ότι οι Χοκς είναι πιο πρόθυμοι να τον ανταλλάξουν απ’ ό,τι υπήρξαν ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός δημοσιογράφος, Μαρκ Στέιν.