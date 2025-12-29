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Tα αποτελέσματα του NBA: Ξέσπασαν στους Κινγκς οι Λέικερς - Επίδειξη δύναμης των Θάντερ

Μπάσκετ
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Έξι ματς περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να κάνουν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μετά από τρεις σερί ήττες ξέσπασαν στους Σακραμέντο Κινγκς, ενώ οι Κλίπερς «διέλυσαν» τους Ντιτρόιτ Πίστονς, με τον Καουάι Λέοναρντ να σημειώνει 55 πόντους!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Φιλαδέλφεια 76ερς 129-104
Τορόντο Ράπτορς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 141-127 (παρ.)
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Μπόστον Σέλτικς 114-108
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Μέμφις Γκρίζλις 116-112
Λος Άντζελες Κλίπερς - Ντιτρόιτ Πίστονς 112-99
Λος Άντζελες Λέικερς - Σακραμέντο Κινγκς 125-101

Tα αποτελέσματα του NBA: Ξέσπασαν στους Κινγκς οι Λέικερς - Επίδειξη δύναμης των Θάντερ