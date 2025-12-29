Δεύτερη σερί ήττα για τους Πίστονς στο tour της Δύσης - Μυθική βραδιά για τον Λέοναρντ

Η τουρνέ των Ντιτρόιτ Πίστονς στην δυτική περιφέρεια δεν εξελίσσεται καλά, αφού τα «Πιστόνια» μετά τους Γιούτα Τζαζ γνώρισαν την ήττα και από τους Λος Άντζελες Κλίπερς με 112-99 σε μια βραδιά που ο Καουάι Λέοναρντ σημείωσε 55 πόντους!

Οι Κλίπερς βγήκαν αφηνιασμένοι στο παρκέ και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 33-20, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 18 πόντων (60-42).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, όπου αύξησαν το προβάδισμά τους στους 23 πόντους (92-69), με τους Κλίπερς στο τέταρτο δωδεκάλεπτο να ρίχνουν αισθητά τον ρυθμό τους.

Οι Πίστονς το μόνο που κατάφεραν ήταν να ρίξουν ελάχιστα την διαφορά, γνωρίζοντας έτσι την δεύτερη ήττα τους στο tour που πραγματοποιούν στην Δύση, πέφτοντας στο 24-8, με τους Κλίπερς να έχουν πλέον ρεκόρ 10-21.

Ο Καουάι Λέοναρντ πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 55 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ για τους Πίστονς ξεχώρισε ο Τζέιλεν Ντούρεν που είχε 18 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης