Το NBA έριξε «καμπάνες» για τις μπουνιές στο Πέλικανς-Σανς

H αναμέτρηση των Νιου Ορλίνς Πέλικανς με τους Φοίνιξ Σανς στιγματίστηκε από το άγριο επεισόδιο που είχαν ο Χοσέ Αλβαράδο και ο Μαρκ Ουίλιαμς.

Ο Πουερτορικάνος γκαρντ των Πέλικανς κινήθηκε απειλητικά προς τον Σέντερ των Σανς και ακολούθησε χαμός με τους δύο παίκτες να ανταλλάσσουν γροθιές και να αποβάλλονται από την αναμέτρηση.

Το NBA, μάλιστα έδειξε μηδενική ανοχή, αφού τιμώρησε τον Χοσέ Αλβαράδο με δύο αγωνιστικές, επειδή ξεκίνησε το επεισόδιο και τον Μαρκ Ουίλιαμς με μια επειδή ανταπέδωσε τις μπουνιές.