Το NBA έριξε «καμπάνες» για τις μπουνιές στο Πέλικανς-Σανς

Ο Πουερτορικάνος γκαρντ των Πέλικανς κινήθηκε απειλητικά προς τον Σέντερ των Σανς και ακολούθησε χαμός με τους δύο παίκτες να ανταλλάσσουν γροθιές και να αποβάλλονται από την αναμέτρηση.
Το NBA, μάλιστα έδειξε μηδενική ανοχή, αφού τιμώρησε τον Χοσέ Αλβαράδο με δύο αγωνιστικές, επειδή ξεκίνησε το επεισόδιο και τον Μαρκ Ουίλιαμς με μια επειδή ανταπέδωσε τις μπουνιές.
The NBA is suspending New Orleans Pelicans guard Jose Alvarado for two games and Phoenix Suns center Mark Williams for one game after their fight Saturday night, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2025