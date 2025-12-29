Οι Ουίζαρντς πήραν τον... αέρα των Γκρίζλις

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς σε διάστημα λίγων ημερών, πανηγύρισαν δεύτερη σερί νίκη απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις, επικρατώντας αυτή τη φορά με 116-112.

Οι Γκρίζλις ήταν αυτοί που έκαναν καλύτερη εκκίνηση, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 25-27, όμως οι Ουίζαρντς αντέδρασαν και με επί μέρους 35-32 πήγαν στο ημίχρονο προηγούμενοι με 60-59.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν και πάλι καλά στο δεύτερο μέρος, αφού με επί μέρους 24-29, πήραν ξανά τα ηνία του αγώνα, μπαίνοντας την τέταρτη και τελευταία περίοδο, έχοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (84-88).

Οι Ουίζαρντς, όμως είχαν και πάλι την απάντηση, με τους γηπεδούχους να κάνουν επί μέρους 32-24 για να ανατρέψουν ξανά το σκορ και να φτάσουν στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους απέναντι στους Γκρίζλις.

O Άλεξ Σαρ με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε για τους νικητές, με τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ να το παλεύει για τους Γκρίζλις έχοντας 31 πόντους και 8 ριμπάουντ.

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