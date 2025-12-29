Οι Μπλέιζερς έβαλαν τέλος στο σερί των Σέλτικς

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς βγάζοντας ενέργεια στο φινάλε, έκαμψαν την αντίσταση των Μπόστον Σέλτικς, επικρατώντας με 114-108, σταματώντας το σερί τεσσάρων νικών των «Κελτών».

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τους Μπλέιζερς να προηγούνται με 31-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Σέλτικς με επί μέρους 24-33 στην δεύτερη περίοδο, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 55-63.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Μπλέιζερς βγήκαν πιο αποφασισμένοι στο παρκέ, έκαναν επί μέρους 31-22 στο τρίτο δωδεκάλεπτο για να πάρουν ξανά τα ηνία του αγώνα (86-85), συνεχίζοντας την αντεπίθεσή τους στην τελευταία περίοδο.

Οι «Κέλτες» προέβαλαν σθεναρή αντίσταση και μέχρι το φινάλε ήταν ζωντανοί στην διεκδίκηση της νίκης, όμως στο τελευταίο λεπτό τα έκαναν όλα λάθος, επιτρέποντας στους Μπλέιζερς να «καθαρίσουν» τη νίκη.

Ο Ντένι Αβντίγια με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τζέιλεν Μπράουν να ξεχωρίζει για τους Σέλτικς, έχοντας 37 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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