Υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Ράπτορς ο Μο Μπάμπα

Ο Μπάμπα ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με την φανέλα των Νιου Ορλίνς Πέλικανς και από την στιγμή που δεν έκανε το βήμα για την Ευρώπη, διεκδίκησε ένα συμβόλαιο στο NBA μέσω της G-League.
Ο ύψους 2.13 σέντερ πήρε την ευκαιρία του στην Σολτ Λέικ Σίτι, που είναι θυγατρική των Γιούτα Τζαζ και κατέγραψε 16.5 πόντους και 12.0 ριμπάουντ ανά αγώνα, καταφέρνοντας να βρει συμβόλαιο στο NBA.
Οι Ράπτορς που είχαν μεγάλη ανάγκη για την απόκτηση σέντερ, πρόσφεραν στον Μπάμπα συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, με τον 27χρονο ψηλό να είναι έτοιμος για το comeback στην κορυφαία Λίγκα.
Mo Bamba has agreed to sign a one-year deal with the Toronto Raptors, Mark Bartelstein of @PrioritySports and Greer Love tell ESPN. Bamba averaged 16.5 points and 12 rebounds in G League Salt Lake City and now brings needed size to Raptors frontcourt for his eighth NBA season. pic.twitter.com/git5ZYAlna— Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2025