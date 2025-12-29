Υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Ράπτορς ο Μο Μπάμπα

Ακόμη μια ευκαιρία στο NBA θα πάρει ο Μο Μπάμπα, το όνομα του οποίου ακούστηκε έντονα και για ομάδες της Euroleague, με τον 27χρονο σέντερ να υπογράφει συμβόλαιο με τους Ράπτορς.

Ο Μπάμπα ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με την φανέλα των Νιου Ορλίνς Πέλικανς και από την στιγμή που δεν έκανε το βήμα για την Ευρώπη, διεκδίκησε ένα συμβόλαιο στο NBA μέσω της G-League.

Ο ύψους 2.13 σέντερ πήρε την ευκαιρία του στην Σολτ Λέικ Σίτι, που είναι θυγατρική των Γιούτα Τζαζ και κατέγραψε 16.5 πόντους και 12.0 ριμπάουντ ανά αγώνα, καταφέρνοντας να βρει συμβόλαιο στο NBA.

Οι Ράπτορς που είχαν μεγάλη ανάγκη για την απόκτηση σέντερ, πρόσφεραν στον Μπάμπα συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, με τον 27χρονο ψηλό να είναι έτοιμος για το comeback στην κορυφαία Λίγκα.