Οι Ράπτορς λύγισαν τους Ουόριορς στην παράταση

Οι Τορόντο Ράπτορς με μεγάλο comeback στη τέταρτη περίοδο, έκαμψαν την αντίσταση των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, επικρατώντας στην παράταση με 141-127.

Οι Καναδοί μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 33-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Ουόριορς αντέδρασαν και με επί μέρους 32-35 στην δεύτερη περίοδο μείωσαν την διαφορά στον πόντο (65-64).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι έκαναν επί μέρους 31-36 και μπήκαν στην τελευταία περίοδο έχοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (96-100), όμως οι Ράπτορς δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Οι γηπεδούχοι φρόντισαν να έχουν επαφή με το σκορ, παρά την μεγάλη προσπάθεια των Ουόριορς να «σφραγίσουν» τη νίκη, με τον Σκότι Μπαρνς στα 24'' πριν την λήξη να ισοφαρίσει σε 122-122, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Ουόριορς κατέρρευσαν, με τους Ράπτορς να κάνουν επί μέρους 19-5, για να φτάσουν στο τέλος με άνεση στη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 19-14.

Ο Σκότι Μπαρνς με 23 πόντους, 25 ριμπάουντ και 10 ασίστ έκανε ένα μυθικό ματς, ενώ για τους Ουόριορς ξεχώρισε ο συγκλονιστικός Στεφ Κάρι, που είχε 39 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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