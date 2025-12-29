Σφήνα από Ντουμπάι για Ταϊρίκ Τζόουνς

Μπάσιμο από τα Εμιράτα για τον Αμερικανό που έχει επιλέξει ο Ολυμπιακός. Χοντρό παζάρι, με την Παρτίζαν να απαιτεί χρήματα για την αποδέσμευσή του.

Νωρίτερα δημοσίευμα του Sport Klub ανέφερε ότι ο Αμερικανός σέντερ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ωστόσο τις τελευταίες ώρες προκύπτει έντονο ενδιαφέρον και από την Ντουμπάι.

To ρεπορτάζ των Σέρβων, μάλιστα αναφέρει ότι: «Οι ερυθρόλευκοι δεν θέλουν να μπουν σε πλειστηριασμό με άλλες ομάδες, γι’ αυτό και του ζήτησαν να αποδεσμευθεί και στη συνέχεια να πέσουν οι υπογραφές. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πληρώσει ένα μικρό ποσό στην Παρτίζαν για να τελειώσει την υπόθεση πιο γρήγορα και πιο εύκολα».

Το... μπάσιμο της Ντουμπάι, ωστόσο έχει αλλάξει τα δεδομένα αφού γίνεται χοντρό παζάρι για τον Αμερικανό σέντερ, με την Παρτιζάν να απαιτεί buy out για την αποδέσμευσή του, με τους Σέρβους να θέλουν να ικανοποιηθούν οικονομικά, για να συναινέσουν στην μεταγραφή του Αμερικανού.