Οι Θάντερ «διέλυσαν» τους Σίξερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς επικρατώντας με 129-104.

Οι πρωταθλητές πήραν από την αρχή τα ηνία της αναμέτρησης και με εξαίρεση ένα κακό διάστημα στη δεύτερη περίοδο κυριάρχησαν πλήρως απέναντι στους Σίξερς, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Mε αυτό το αποτέλεσμα οι Θάντερ βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 27-5 και παραμένουν σταθερά στην κορυφή της δυτικής περιφέρειας, με τους Σίξερς να πέφτουν στο 16-14.

Ο Τσετ Χόλμγκρεν με 29 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ταϊρίς Μάξεϊ να ξεχωρίζει για τους Σίξερς, έχοντας 28 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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