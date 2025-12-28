Θοδωρής Τερζής: «Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου - Έχουν δημιουργήσει κάτι μοναδικό»

Ο προπονητής τη;ς Δόξας Λευκάδας, Θοδωρής Τερζής σε δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του UNICEF Trophy αποθέωσε τους παίκτες του, σημειώνοντας ότι έχουν χτίσει κάτι μοναδικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες και για την ομάδα. Οι παίκτες, από την πρώτη μέρα, έχουν δημιουργήσει κάτι μοναδικό. Ζούμε μια φοβερή κατάσταση, είμαστε μια παρέα και στην καθημερινότητά μας είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Οι παίκτες κάνουν μια τρομερή προσπάθεια, κάθε μέρα δίνουν το 100% και όλοι πιστεύουν ότι η ομάδα θα πάει καλά.Επίσης, το επιτελείο που είναι μαζί μου δουλεύει καθημερινά πάρα πολλές ώρες και είμαι πάρα πολύ περήφανος και γι’ αυτούς. Ευχαριστώ και τη διοίκηση, η οποία μας έχει στηρίξει από την πρώτη ημέρα σε αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια. Όσον αφορά τη συνέχεια, ευχαριστιόμαστε σήμερα το Κύπελλο και από αύριο συγκεντρωνόμαστε στο πρωτάθλημα».