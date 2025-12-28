Διέλυσε την Σπλιτ με σούπερ Πέιν η Παρτίζαν - Αυτά έκανε ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Η Παρτιζάν διέλυσε την Σπλιτ με 110-74, με την σερβική ομάδα να επιστρέφεις στις νίκες μετά την βαριά ήττα από την Μακάμπι. Κορυφαίος ο Κάμερον Πέιν με 24 πόντους, έπαιξε για 14' ο Ταϊρίκ Τζόουνς (6π. 4ρ.)

Η Παρτίζαν έβγαλε αντίδραση μετά την βαριά ήττα από την Μακάμπι, με την σερβική ομάδα να διαλύει την Σπλιτ με 110-74 για την 10η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας.

Η ομάδα του Χοάν Πεναρόγια με τη νίκη ανέβηκε στο 9-1 και συνεχίζει στο κυνήγι της κορυφής και της Ντουμπάι, με την ομάδα από το Σπλιτ να υποχωρεί στο 3-8.

Ο Κάμερον Πέιν ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με το τελευταίο απόκτημα της ομάδας του Βελιγραδίου να μετρά 24 πόντους. Θετική παρουσία του Μπόνγκα (17π. 7ρ.), γεμάτη εμφάνιση του Ουάσινγκτον με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αγωνίστηκε για 14' μετρώντας 6 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Ντάριο Ντρέζνιακ μέτρησε 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Κούσιτς να συμπληρώνει 12 πόντους.