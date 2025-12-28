«Συμφώνησε με τον Ταϊρίκ Τζόουνς ο Ολυμπιακός»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sport Klub ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος αυτή την ώρα αγωνίζεται κανονικά με την φανέλα της Παρτίζαν κόντρα στην Σπλιτ.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με δημοσίευμα του Sport Klub ήρθε σε συμφωνία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τους ιδιοκτήτες της προκειμένου να αγωνίζεται με την φανέλα των «ερυθρολεύκων» για το επόμενο της σεζόν.

Το σερβικό μέσο αναφέρει πως: «οι ερυθρόλευκοι δεν θέλουν να μπουν σε πλειστηριασμό με άλλες ομάδες, γι’ αυτό και του ζήτησαν να αποδεσμευθεί και στη συνέχεια να πέσουν οι υπογραφές. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πληρώσει ένα μικρό ποσό στην Παρτίζαν για να τελειώσει την υπόθεση πιο γρήγορα και πιο εύκολα».

Όπως επισημαίνεται στο εν λόγω δημοσίευμα ο Αμερικανός ψηλός φέρεται να έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες της Euroleague, με την Σερβική ομάδα φυσικά να θέλει να τον πουλήσει στην ομάδα που θα δώσει τα περισσότερα χρήματα.