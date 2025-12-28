Στη 12άδα της Παρτίζαν για το ματς με τη Σπλιτ ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Κανονικά στην 12άδα της Παρτίζαν για την αναμέτρηση με την Σπλιτ βρίσκεταο ο Ταϊρίκ Τζόουνς, παρά τις φήμες για αποχώρηση και ενδιαφέρον του Ολυμπιακού.

Η Παρτίζαν υποδέχεται την Σπλιτ (20:30) για την 10η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας, με τον Χοάν Πεναρόγια να συμπεριλαμβάνει κανονικά στην 12άδα για την αναμέτρηση τον Ταϊρίκ Τζόουνς.

Τις τελευταίες ώρες οι φήμες για το μέλλον του Αμερικανού γκαρντ έχουν φουντώσει, με τον Ολυμπιακο να... περιμένει στην γωνία σε περίπτωση που ο 28χρονος ψηλός μείνει ελεύθερος.

Εκτός 12άδας για την σημερινή αναμέτρηση βρίσκεται ο Τζαμπάρι Πάρκερ, ο οποίος αποτελεί «ξένο» σώμα για την σερβική ομάδα και ήδη ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Αναλυτικά η δωδεκάδα της Παρτίζαν: Μούρινεν, Ουάσινγκτον, Οσετκόφσκι, Μαρίνκοβιτς, Μπράουν, Πέιν, Μπόνγκα, Λάκιτς, Φερνάντο, Πάρκερ, Καλάθης, Τζόουνς