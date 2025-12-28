Προς αποχώρηση ο Ματ Ράιαν από το Ντουμπάι

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ είναι πιθανόν να αποχωρήσει από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Ντουμπάι BC δεν πάει άσχημα μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα αν αναλογιστεί κανείς ότι είναι η πρώτη της χρονιά στην διοργάνωση, ενώ παίζει για μεγάλο διάστημα χωρίς το λαμπρό της αστέρι, τον Ντζάναν Μούσα, ο οποίος είναι τραυματίας.

Θέλει, όμως, να πάει καλύτερα η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς και σε αυτό το πλαίσιο σκέφτεται να ενισχυθεί. Ηδη υπάρχουν δημοσιεύματα, που την συνδέουν με τον Στέρλινγκ Μπράουν, που φεύγει από την Παρτίζαν.

Παράλληλα, όμως, θα υπάρχουν και αποχωρήσεις και μία από αυτές είναι πιθανό να είναι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του SDNA o Ματ Ράιαν.

Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ δεν έχει κατορθώσει να προσαρμοσθεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα στην πρώτη του έξοδο από την Αμερική και το πιο πιθανό είναι ότι θα αποχωρήσει.