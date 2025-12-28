«Oh my Breein»: Η απίθανη εμφάνιση του Ταϊρί στο διπλό του ΠΑΟΚ στην Καρδίτσα (vid)

Ο Μπριν Ταϊρί με μία φανταστική εμφάνιση υπέγραψε το πολύ σημαντικό διπλό του ΠΑΟΚ στην Καρδίτσα, με τον Αμερικανό να κάνει εκπληκτικά πράγματα στο παρκέ.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε δια πυρός και σιδήρου από την Καρδίτσα, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 68-72 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο εντυπωσιακό 9-2.

Ο άνθρωπος που έσπρωξε για τα καλά τον Δικέφαλο προς τη νίκη, υπογράφοντας στο φινάλε ένα πολύ σημαντικό διπλό, δεν ήταν άλλος από τον Μπριν Ταϊρί ο οποίος πραγματοποίησε μία σούπερ εμφάνιση στο «Γιάννης Μπουρούσης».

Ο Αμερικανός γκαρντ ο οποίος φόρεσε την φανέλα του ΠΑΟΚ για τέταρτη φορά μετά τον ερχομό του στη Θεσσαλονίκη, αγωνίστηκε για πάνω από 35 λεπτά, σημειώνοντας 28 πόντους με 5/7 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και συνολικά 28 βαθμούς στο σύστημα βαθμολογίας, ενώ με το δικό του τρίποντο στο τελευταίο λεπτό, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη.

Σε κάθε περίπτωση, από τις τελευταίες μεταγραφές του ΠΑΟΚ ο Ταϊρί είναι αυτός που με διαφορά ξεχωρίζει, αφήνοντας άκρως ικανοποιημένους μέχρι στιγμής τους ανθρώπους του Δικεφάλου για την επιλογή τους να τον φέρουν στο Παλατάκι.