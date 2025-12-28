Πέρασε δύσκολα από το Μπιλμπάο η Μπαρτσελόνα

Η Μπιλμπάο έβαλε δύσκολα στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο οι Μπλαουγκράνα με σούπερ Ουίλι Ερνανγκόμεθ (19π. 7ρ.) επικράτησαν με 71-66 και συνέχισαν το νικηφόρο σερί του στην ACB.

H Mπαρτσελόνα τα βρήκε σκούρα κόντρα στην μαχητική Μπιλμπάο, ωστόσο στο φινάλε μίλησε η ποιότητα με τους Μπλαουγκράνα να φεύγουν με το διπλό (66-71) για την 12η αγωνιστική της ACB.

H oμάδα του Τσάβι Πασκουάλ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 8-4 και συνέχισε το νικηφόρο σερί στο ισπανικό πρωτάθλημα, με την Μπιλμπάο να πέφτει στο 5-7.

Για τους νικητές ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ κυριάρχησε μέσα στην ρακέτα, με τον Ισπανό σέντερ να σημειώνει 19 πόντους με 7 ριμπάουντ. Πληθωρική εμφάνιση του Σατοράνσκι με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Μπακαγιόκο ήταν πρώτος σκόρερ με 14 πόντους και 7 ασίστ, με τον Γιαβόρσκι να συμπληρώνει 13 πόντους.

Πλέον οι Μπλαουγκράνα στρέφουν την προσοχή τους στο εντός έδρας παιχνίδι με την Μονακό για την 19η αγωνιστική της Euroleague (21:30, 30/12).