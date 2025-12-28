Πήρε την κούπα του UNICEF Trophy η Δόξα Λευκάδας

Η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA είναι η νικήτρια του τέταρτου UNICEF Trophy, επικρατώντας της ΑΓΕΧ με 74-65 στον τελικό της Άρτας και κατακτώντας το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της στο θεσμό, μετά από έναν υπέροχο αγώνα στο Νέο Κλειστό Τ9 Κωστακιών.

Η ΑΓΕΧ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και ακουμπώντας την μπάλα στον Μελισσαράτο επωφελήθηκε με ένα αρχικό +7 (12-5 στο 5′). Ο Άλεν με τρίποντο μείωσε προσωρινά για τη Δόξα, όμως με τους Μπράιαντ και Παπαρέγκα να έρχονται ως επιπλέον λύσεις, οι Ευβοιώτες διατήρησαν τον έλεγχο και προηγήθηκαν με +14 στο δεκάλεπτο (23-9).

Μετά το καλάθι του Νέση στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου για το 25-9, ένα αρχικό σερί 0-6 έδωσε «ώθηση» στους Επτανήσιους, που με το δίδυμο των Άλεν και Σαχπατζίδη επανήλθαν πλήρως με συνολικό επιμέρους 9-23, που ισοφάρισε το παιχνίδι (32-32 στο 18′). Ο Παπαρέγκας με καλάθι και φάουλ έδωσε ανάσα στην ΑΓΕΧ, όμως η Δόξα θα τελείωνε την αντεπίθεσή της στο ημίχρονο, με ένα τρίποντο του Ρόμπινσον να διαμορφώνει το 35-37 της ανάπαυλας.

Οι Μελισσαράτος και Μπράιαντ επιχείρησαν να ανατρέψουν την κατάσταση για την ΑΓΕΧ και ο Παπαρέκας ισοφάρισε με τρίποντό του πριν από τα μέσα της τρίτης περιόδου (47-47 στο 24′). Με τον Άλεν «κινητήριο μοχλό» ξανά, όμως, και τους Σαχπατζίδη-Φύτρο να προσφέρουν λύσεις, η Δόξα παρέμεινε μπροστά και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο στο +4, με όλα να κρίνονται στο φινάλε (55-59).

Το παιχνίδι άρχισε να γίνεται πιο σκληρό στο τέλος λόγω του διακυβεύματος και με τις ομάδες να βρίσκονται κοντά, με τους παίκτες του Θοδωρή Τερζή να μένουν σταθερά μπροστά και στο τρίλεπτο για τη λήξη να έχουν υπέρ τους διαφορά οκτώ πόντων χάρη σε βολές του Χατζηνικόλα (61-69). Με σερί 4-0 από Σάμαρτζιτς και Μπράιαντ οι παίκτες του Μιχάλη Κουρή μείωσαν σε 65-69, μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό, όμως με τρίποντό του ο Χατζηνικόλας στα 25″ «καθάρισε» το ματς για τη Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, που κατέκτησε το UNICEF Trophy.

Διαιτητές: Τηγάνης-Λιαρομμάτης-Νικολαϊδης

Δεκάλεπτα: 23-9. 35-37, 55-59, 65-74

ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 22 (2), Παπαρέγκας 15 (3), Μελισσαράτος 12, Γερομιχαλός 1, Χάμιλτον, Παΐσιος, Νέσης 2, Κανονίδης 9 (1), Σάμαρτζιτς 4

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (Τερζής): Κιούσης 4 (1), Ρόμπινσον 10 (1), Άλεν 17 (2), Καλλιακούδας, Σαχπατζίδης 17 (3), Χατζηνικόλας 13 (1), Σταυρακούκας 4, Φύτρος 6, Βισνιέφσκι 2

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική της αναμέτρησης εδώ

Ημιτελικοί (27/12)



Νίκη Βόλου – ΑΓΕΧ 65-76 (1)



ΓΣ Ελευθερούπολης – Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 70-85 (2)

Τελικός (28/12)



18:00 ΑΓΕΧ (1) – Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 65-74 (2)