Ξανθόπουλος: «Δεν χάσαμε από τη διαιτησία, μπορούν να έχουν και εκείνοι μία κακή βραδιά»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Περιστερίου από τον Προμηθέα, μίλησε για τις διαιτητικές αποφάσεις σημειώνοντας πως δεν επηρέασαν το αποτέλεσμα του αγώνα, ενώ τόνισε πως ακόμα και οι διαιτητές μπορεί να έχουν μια κακή μέρα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν ήμασταν, σε όλο το παιχνίδι, καλοί. Μας πήραν 19 επιθετικά ριμπάουντ και κάναμε 16 λάθη για 17 ασίστ. Δεν είμαι ευχαριστημένος, αλλά έγινε μεγάλη προσπάθεια. Τελειώνουμε τη χρονιά με κακή ήττα στην έδρα μας. Πρέπει να συνεχίσουμε.Για τη διαιτησία, που λένε όλοι, δεν μπορώ να μιλήσω. Αν ήμασταν καλοί, να έλεγα κάτι. Παρόλα αυτά, επειδή έχουμε κάνει σεμινάριο, έχουν έρθει διαιτητές και μας έχουν μιλήσει, μας έχουν πει ότι μπορεί να έχουν μια κακή βραδιά. Μπορεί να συμβεί. Αυτό μας έχουν πει, αυτό θα πάρω. Έτσι προφανώς είχαν μια κακή βραδιά. Δεν χάσαμε από τη διαιτησία, είναι το μόνο σίγουρο. Δεν πρέπει να επικεντρωθούμε στη διαιτησία, αλλά στο τι κάναμε εμείς»