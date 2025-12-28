Αναλαμβάνει τον Κολοσσό ο Λυκογιάννης - Ντεμπούτο με Μαρούσι

Ο Άρης Λυκογιάννης αναλαμβάνει τον Κολοσσό Ρόδου, με τον Έλληνα τεχνικό να επιστρέφει στο νησί και την ομάδα για την τέταρτη θητεία του. Ντεμπόυτο στην αναμέτρηση με το Μαρούσι (4/1, 13:00).

Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Κολοσσού. Οπως σας είχε ενημερώσει το SDNA το απόγευμα του Σαββάτου, μετά την βαριά ήττα της ομάδας της Ρόδου από την Μύκονο, ο Χαβιέ Καράσκο βρισκόταν σε δύσκολη θέση και όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τον σύλλογο.

Ο Άρης Λυκογιάννης είναι πλέον ο εκλεκτός της ομάδας προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία, κάτι που όπως φαίνεται θα γίνει άμεσα. Ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες και να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο στην αναμέτρηση με το Μαρούσι (4/1, 13:00).

Να σημειώσουμε πως ο Άρης Λυκογιάννης έχει προϊστορία στον πάγκο του Κολοσσού (μάλιστα έχει δύο διαφορετικές θητείες), ενώ πριν από μερικές μέρες έφυγε από την ισραηλινή Νετάνια.