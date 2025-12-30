To πανόραμα της GBL: Το διπλό του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι έκλεισε τη 12η αγωνιστική

Με το διπλό του Παναθηναϊκού στην έδρα του Αμαρουσίου ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στη 2η θέση και στο κυνήγι του πρωτοπόρου Ολυμπιακού, ενώ το Μαρούσι υπέστη ακόμα μια ήττα, παραμένοντας στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 27/12

ΑΕΚ - Άρης 82-76

Κολοσσός - Μύκονος 83-97

Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66

Κυριακή 28/12

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 68-72

Περιστέρι - Προμηθέας 80-92

Τρίτη 30/12

Μαρούσι - Παναθηναϊκός 89-99

βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 22β | 11-0 Παναθηναϊκός AKTOR 21β | 10-1 ΠΑΟΚ 20β. | 9-2 ΑΕΚ 18β | 7-4 Προμηθέας 17β. | 6-5 Άρης 16β. | 5-6 Μύκονος 16β. | 5-6 Περιστέρι Betsson 16β | 5-6 Ηρακλής 16β. | 5-6 Καρδίτσα 15β | 4-7 Μαρούσι 13β | 2-9 Κολοσσός Ρόδου 13β | 2-9 Πανιώνιος 13β | 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 3/1

15:45 Μύκονος - ΠΑOΚ

18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ

Κυριακή 4/1

13:00 Άρης - Ολυμπιακός

13:00 Κολοσσός - Μαρούσι

16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 3/1

15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ

18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ

Κυριακή 4/1

13:00 Άρης - Ολυμπιακός

13:00 Κολοσσός - Μαρούσι

16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα