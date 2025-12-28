Euroleague: Προς αναβολή το Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί

Σε νέα ημερομηνία φαίνεται πως θα μετατεθεί η αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα, σε ένα παιχνίδι που έχει οριστεί για τις 9 Ιανουαρίου.

Σε αναβολή οδηγείται η αναμέτρηση Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί για την 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιανουαρίου, ωστόσο όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα αναμένεται να οριστεί σε άλλη ημερομηνία.

Σύμφωνα με την Israel Hayom, οι Γάλλοι αρνούνται να κάνουν το ταξίδι με στάση και επικαλούνται τους κανονισμούς της Euroleague που αναφέρουν ότι σε διπλή εβδομάδα, οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να ταξιδεύουν με απευθείας πτήσεις και να μην περνούν περισσότερα από 90 λεπτά στον δρόμο.

Nα σημειώσουμε ότι απο τις 7 Οκτωβρίου δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από το Παρίσι προς το Ισραήλ,με την Γαλλική να αρνείται να φτάσει στην Κύπρο και από εκεί να συνεχίσει το ταξίδι της για το ματς της 21ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.