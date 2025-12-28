Παναθηναϊκός: Χωρίς 5 παίκτες η προπόνηση, κλινήρη τα 3 μέλη του σταφ

Χωρίς 5 παίκτες πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού την Κυριακή (28/12) ενόψει του ματς με το Μαρούσι. Κλινήρη παραμένουν τα 3 μέλη του σταφ.

Ελαφρώς καλύτερη είναι η κατάσταση στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού», αφού οι απουσίες των παικτών μειώθηκαν από 8 σε 5, δύο μέρες πριν το ματς με το Μαρούσι, που αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (30/12, 18:30).

Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού συμμετείχαν ακόμα 3 «πράσινοι» σε σχέση με το Σάββατο (27/12), με την κατάσταση με την γρίπη Α να είναι κάπως καλύτερη.

Τα 3 ωστόσο μέλη του σταφ παραμένουν κλινήρη, την ίδια στιγμή που προληπτικά όλα τα άτομα στον «τριφύλλι» λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.

Υπενθυμίζουμε πως συνολικά 11 μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού (8 παίκτες και 3 μέλη του σταφ) κόλλησαν γρίπη Α με την επιστροφή της ομάδας από το Κάουνας και το ματς με τη Ζαλγκίρις.