Ζντοβτς: «Απίστευτοι οι οπαδοί μας» - Τι δήλωσε για την προσθήκη Έλληνα

Ο Γιούρι Ζντοβτς αποθέωσε για μία ακόμα φορά τους φίλους του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στην Καρδίτσα (68-72), ενώ απάντησε και στην πιθανή προσθήκη Έλληνα στο ρόστερ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους. Οι οπαδοί μας ήρθαν εδώ και μας στήριξαν, ήταν απίστευτοι. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αλλά και στην αντίπαλη ομάδα, έπαιξε πολύ καλά. Έτσι όπως παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο, δεν ήμασταν αισιόδοξοι. Παίξαμε καλύτερη άμυνα στο δεύτερο μέρος. Προσαρμοστήκαμε στο παιχνίδι της Καρδίτσας και βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε».

Για τις προσαρμογές της ομάδας και την εμφάνιση του Ταϊρί: «Αλλάξαμε λίγο την άμυνα. Έκαναν τρία φάουλ στην αρχή και ο διαιτητής τα άφηνε. Έπρεπε να παίξουμε κι εμείς έτσι. Η Καρδίτσα σκόραρε μόνο 20 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Προσαρμοστήκαμε και στην επίθεσή μας, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να κυκλοφορήσουμε καλά τη μπάλα. Προσπαθήσαμε περισσότερο και στα ριμπάουντ. Έχουμε τρία καινούρια γκαρντ και είμαστε μια τελείως διαφορετική ομάδα. Χρειαζόμαστε χρόνο. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο στην επίθεση, γιατί έχουμε παίκτες που θέλουν τη μπάλα. Πρέπει να προσαρμοστούν στον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα. Έχουμε μια εβδομάδα για να προετοιμάσουμε το επόμενο παιχνίδι, αλλά ουσιαστικά έχουμε λίγο χρόνο προπονήσεων. Ο Ταϊρί ήταν καυτός και γι’ αυτό πήγε πολλές φορές η μπάλα στα χέρια του».

Για το πώς έπεισε τους παίκτες του να εμφανιστούν πιο δυνατοί στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο: «Νιώθω καλά, γιατί οι παίκτες με ακούνε σε αυτά που τους λέω. Καταλαβαίνουν ότι όταν δεν έχουμε καλή ημέρα στην επίθεση, πρέπει να δουλέψουν πιο σκληρά στην άμυνα. Στο ημίχρονο με άκουσαν, κατάλαβαν τι ζήτησα και τα εκτέλεσαν στο παρκέ».

Για το αν περιμένει Έλληνα παίκτη η ομάδα: «Θα δούμε σύντομα».