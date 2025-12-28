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Καρδίτσα - ΠΑΟΚ: Σουτ προσπέρασης από τον Ταϊρί που... άδειασε δύο παίχτες και ευστόχησε για τρεις (vid)

Μπάσκετ
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Η εντυπωσιακή προσπάθεια του παίκτη του Δικεφάλου, που έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους

 

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ: Σουτ προσπέρασης από τον Ταϊρί που... άδειασε δύο παίχτες και ευστόχησε για τρεις (vid)