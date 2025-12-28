UNICEF Trophy: Άλεν και Σταυρακούκας μιλούν για τον τελικό

Η Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA επικράτησε της Ελευθερούπολης με 85-70 στον δεύτερο ημιτελικό και θα τεθεί αντιμέτωπη με την ΑΓΕΧ (28/12, 18:00), σε έναν τελικό όπου ο νικητής θα κατακτήσει το τρόπαιο και θα διεκδικήσει την παρουσία του στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Τερρέλ Άλεν μίλησε:



Για το τι έκανα καλύτερα στο τέλος και πήραν την νίκη: «Ξέραμε ερχόμενοι εδώ ότι θα παίξουμε σκληρά, αλλά νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να “σφίξουμε” την άμυνα, να δημιουργήσουμε κάποια εύκολα λάθη από τον αντίπαλο και να πετύχουμε μερικά εύκολα καλάθια. Αυτό, πιστεύω, μας βοήθησε να αυξήσουμε τη διαφορά.»



Για τον τελίκό απέναντι στην ΑΓΕΧ: « Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ ταλέντο στο ρόστερ της. Πιστεύω ότι θα είναι ένα καλό παιχνίδι. Είναι μια σπουδαία μάχη ανάμεσα σε δύο καλές ομάδες της Elite League και πραγματικά το περιμένω με ανυπομονησία.»



Για το πως θα προετοιμαστούν στο λίγο χρόνο που διαθέτουν: «Νομίζω ότι το παν είναι να φροντίσουμε να κάνουμε τη σωστή αποκατάσταση, να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στην ανάλυση που θα μας κάνει ο προπονητής, να ξεκουραστούμε σωστά και να επιστρέψουμε εδώ αύριο για να παίξουμε και να το απολαύσουμε.»

Ο Βασίλης Σταυρακούκας μίλησε:



Για την αναμέτρηση απέναντι στην Ελευθερούπολη : «Η Ελευθερούπολη παρουσιάστηκε πάρα πολύ δυνατή. Εμείς στην αρχή ήμασταν αρκετά νωθροί. Χάσαμε πολλές προσωπικές φάσεις και δεχτήκαμε κάποια ελεύθερα σουτ τριών πόντων, κάτι που είναι σήμα κατατεθέν του παιχνιδιού των αντιπάλων μας. Παρ’ όλα αυτά, μείναμε πιστοί στο πλάνο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Βγάλαμε περισσότερη ενέργεια στο τελευταίο δεκάλεπτο, εκμεταλλευτήκαμε τις καλές μας περιόδους και έτσι καταφέραμε στο τέλος να πάρουμε τη νίκη.»



Για το πως προσεγγίζουν τον μεγάλο τελικό: «Η αλήθεια είναι ότι προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο. Θέλουμε να ξεκινάμε από την άμυνα, να βγάζουμε ένταση στο γήπεδο και να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας. Το αυριανό παιχνίδι, βέβαια, είναι λίγο πιο σημαντικό από τα υπόλοιπα, καθώς κρίνεται ένας τίτλος. Όπως και να το κάνουμε, για κάθε αθλητή το τρόπαιο είναι πάντα ένα επιπλέον κίνητρο. Γι’ αυτό πρέπει, αντί για το 100% που προσπαθούμε να δίνουμε, να βάλουμε όλοι ένα 1% παραπάνω. Θέλουμε πολύ αυτή τη διάκριση και θα μας τονώσει την αυτοπεποίθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας του πρωταθλήματος. Είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Από τώρα κιόλας ξεχνάμε το παιχνίδι με την Ελευθερούπολη και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τον αυριανό αγώνα. Θα ξεκουραστούμε στο ξενοδοχείο και το ρόστερ μας είναι πλήρες. Όλα τα παιδιά είναι έτοιμα, όποιος κι αν κληθεί να μπει στο γήπεδο, να κρατήσει ψηλά την ένταση και τον ρυθμό. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Ξέρω ότι όλοι στην ομάδα, όποιος κι αν αγωνιστεί, θα δώσει το 100% του εαυτού του.

