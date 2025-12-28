Άρης Betsson: Τέλος τα εισιτήρια για Τσεντεβίτα

Ανάρπαστα τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Τσεντεβίτα από τους φίλους του Άρη

Οι κιτρινόμαυροι μπορεί να μην τα κατάφεραν απέναντι στην ΑΕΚ, όμως ο κόσμος της ομάδας δείχνει πως συνεχίζει να "διψά" για μπασκετικές στιγμές στο Αλεξάνδρειο και αναμένεται να γεμίσει ασφυκτικά την έδρα του Άρη, στο επερχόμενο παιχνίδι για το Eurocup, απέναντι στην Τσεντεβίτα.

Σύμφωνα με το σάιτ όπου μπαίνει για να αγοράσει κάποιος εισιτήρια για το παιχνίδι, δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο εισιτήριο πλην αυτών στα court side, που είναι και τα ακριβότερα.

Αυτό σημαίνει πως το “Nick Galis Hall” θα ζήσει λαμπερές στιγμές και η ομάδα θα έχει την απαραίτητη στήριξη που χρειάζεται για ένα θετικό αποτέλεσμα.