«Ο Ιβάνοβιτς τρελάθηκε με τους διαιτητές και πήρε τα βουνά της Μπολόνια περπατώντας»!

Η επόμενη μέρα της αναμέτρησης της Βίρτους με τον Ολυμπιακό βρήκε τον έξαλλο Ντούσκο Ιβάνοβιτς να παίρνει τους δρόμους της Μπολόνια!

Ο τεχνικός της ιταλικής ομάδας ήταν έξαλλος με τις αποφάσεις των διαιτητών και κυρίως με την τελευταία φάση όπου οι διαιτητές δεν έδωσαν την παράβαση των 5" στον Τάιλερ Ντόρσεϊ κι όπως αναφέρει το «La Giornata Tipo», στη Βίρτους δεν τον έχουν ξαναδεί τόσο νευριασμένο.

Αυτό μάλιστα οδήγησε τον Ιβάνοβιτς την επόμενη μέρα να πάρει τους δρόμους και να καταπίνει χιλιόμετρα για να ηρεμήσει, φτάνοντας μέχρι τον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά, όπου για να φτάσει κάποιος χρειάζεται 2 χλμ. πεζοπορία, σε δρόμο με κλίση 20%.

Και μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί, αφού εθεάθη στον Άγιο Στέφανο της Μπολόνια να περπατάει, σε μία απόσταση 8 χιλιομέτρων από τον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά!

Κάτι που σημαίνει πως ο Ιβάνοβιτς μέσα σε μία ημέρα έκανε 16 χιλιόμετρα για να ηρεμήσει από την έξαλλη κατάσταση που ήταν με τους διαιτητές στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Εκεί που υπενθυμίζουμε πως στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι είχε αναφέρει: «Όταν αρχίσαμε να παίζουμε ξανά άμυνα, οι διαιτητές έδιναν συνέχεια φάουλ».