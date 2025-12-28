UNICEF Trophy: Οι δηλώσεις Μελισσαράτου και Γερομιχαλού για τον τελικό

Η ΑΓΕΧ πέρασε στον τελικό του UNICEF Trophy, μετά το 76-65 έναντι της Νίκης Βόλου και μπροστά της έχει να αντιμετωπίσει τη Δόξα Λευκάδας (28/12, 18:00), με τον νικητή να σηκώνει το τρόπαιο και, μαζί, να διεκδικεί τη δυνατότητα παρουσίας στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Πέτρος Μελισσαράτος μίλησε:

Για το τι έκανε καλύτερα η ΑΓΕΧ για να περάσει στον τελικό: «Ημασταν πνευματικά έτοιμοι και, νωρίτερα, είχε προηγηθεί η ήττα της πρεμιέρας στην Κάνηθο από την Νίκη Βόλου, κάτι που μας έδωσε επιπλέον κίνητρο για αυτό τον ημιτελικό. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα, στους συμπαίκτες μου, και κυρίως στον κόουτς Κουρή για αυτή την νίκη. Είναι κάτι που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση».

Για τον τελικό και την ανασύνταξη της ΑΓΕΧ με ένα 24ωρο στη διάθεσή της: «Περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη Δόξα Λευκάδας και θα το δείξουμε. Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι στην προετοιμασία μας για τον τελικό, ώστε να σηκώσουμε το κύπελλο μπαίνοντας με τη σωστή προσέγγιση».

Για τη διεκδίκηση του τροπαίου από την ΑΓΕΧ: «Εχουν περάσει 17 χρόνια από τότε, που αγωνιστήκαμε στην Elite League, προτού επιστρέψουμε φέτος. Είναι πολύ σημαντικό ήδη να διεκδικούμε ως σύλλογος ένα κύπελλο, ενώ και στην πόλη της Χαλκίδας ανυπομονούν για το παιχνίδι αυτό, ώστε να το φέρουμε στην Εύβοια».

Ο Δημήτρης Γερομιχαλός μίλησε:

Για το πώς ήρθε η πρόκριση κόντρα στην Νίκη Βόλου: «Μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, προσηλωμένοι στο στόχο μας και σε όσα είπε ο κόουτς. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και αυτό ήταν το κλειδί, καθώς μπροστά έχουμε ταλέντο και το ζήτημα ήταν το τι παίζουμε στην πίσω πλευρά του παρκέ. Οταν πήγαμε, μάλιστα, στα αποδυτήρια στο ημίχρονο έχοντας το +17 υπέρ μας, είπαμε ότι… ξεκινάμε από το μηδέν και το σκορ είναι ισόπαλο, με αποτέλεσμα να μπούμε συγκεντρωμένοι και να έχουμε απαντήσεις στην αναμενόμενη αντίδραση της Νίκης Βόλου».

Για την προσωπική του συνεισφορά: «Ο κόουτς και οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονται και είναι κάτι, που εκτιμώ πολύ. Ολοι προσπαθούμε να κάνουμε όσα μας ζητά ο κόουτς, ο καθένας στο δικό του ρόλο. Σε αυτό το ματς πήρα όντως πολλές προσπάθειες, την επόμενη μέρα μπορεί να είναι κάποιος άλλος και σημασία έχει η νίκη».

Για το πώς θα ετοιμαστεί η ΑΓΕΧ, ώστε να ανταποκριθεί στον τελικό: «Ενεργειακά δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, από το να ξεκουραστούμε και να δουλέψουμε με τους φυσιοθεραπευτές και τους γυμναστές μας. Πνευματικά έχουμε πολλά έμπειρα που έχουν παίξει τέτοια ματς και είναι έτοιμοι για άλλο ένα, ενώ αγωνιστικά θα δούμε το σκάουτινγκ, θα ακούσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας και θα εμφανιστούμε, όπως πρέπει».