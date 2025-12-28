UNICEF Trophy: Ώρα τροπαίου στην Άρτα

Η στιγμή για την πρώτη κούπα της χρονιάς για τις ομάδες των εθνικών κατηγοριών έφτασε στην Άρτα, με τον τελικό του UNICEF Trophy να διεξάγεται σήμερα (28/12, 18:00) στο Νέο Κλειστό Τ9 Κωστακιών ανάμεσα στην ΑΓΕΧ και τη Δόξα Λευκάδας, σε μια αναμέτρηση που μεταδίδεται από τα κανάλια Ert Sports.

Οι δύο ομάδες κατάφεραν να περάσουν αντίστοιχα το σκόπελο της Νίκης Βόλου (65-76) και της Ελευθερούπολης (70-85), διεκδικώντας το τρόπαιο και, μαζί, τη δυνατότητα διεκδίκησης μιας θέσης στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Υπενθυμίζεται, ότι ο νικητής του UNICEF Trophy παίζει αρχικά με τον 12ο της GBL Stoiximan και, ύστερα, αν προκριθεί, με τον 5ο της βαθμολογίας.

Η ΑΓΕΧ, προτού φτάσει στον τελικό αποκλείοντας την Νίκη Βόλου, άφησε εκτός συνέχειας πρωτίστως το Λαύριο, παίρνοντας «διπλό» με 80-70, με την επικράτηση επί του Κοροίβου με 71-61 να την φέρνει στο Final-4, αντιμέτωπη με την Νίκη Βόλου. Η Δόξα Λευκάδας, η έτερη νησιωτική ομάδα αυτού του τελικού, πριν από την νίκη με την Ελευθερούπολη στον ημιτελικό, πέρασε από το Βαρθολομιό με 84-49 έναντι της ΑΕ Βαρθολομιού και την Πάτρα με 81-71 κόντρα στον Απόλλωνα, ενώ για να φτάσει στο Final-4 άφησε εκτός τον ΓΣ Σοφάδων με 70-68.

Τα εισιτήρια των αγώνων

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω της Ticketmaster, από όπου μπορείτε να τα προμηθευτείτε και να βρεθείτε στο επίκεντρο της δράσης.

Η γενική είσοδος για τον τελικό είναι 10 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά ως πέντε ετών, χωρίς όμως εξασφαλισμένη θέση.

*Πληροφορίες για τα ΑΜΕΑ μπορείτε να βρείτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της ticketmaster.

Ο δρόμος μέχρι το τέλος στο Κύπελλο Ελλάδας:

Προημιτελικοί

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου:

5ος/12ος ή UNICEF-8ος/9ος (1)

1ος-4ος (2)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου:

2ος-3ος (3)

6ος/11ος-7ος/10ος (4)

Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου):

Νικητής 1-Νικητής 2 (Α)

Νικητής 3-Νικητής 4 (Β)

Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου):

Νικητής Α-Νικητής Β

Το σύστημα διεξαγωγής

Στην τελική φάση θα πάρουν μέρος οι ομάδες που θα έχουν καταταγεί στις θέσεις 1-4 στην GBL Stoiximan μετά το τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος και οι τέσσερις νικητές της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης. Οι οχτώ ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε ζευγάρια σε αγώνες knock out τα οποία θα προκύψουν από την κλήρωση.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του UNICEF Trophy δεν εξασφαλίζει άμεσα θέση στο Final 8. Θα πρέπει να αναμετρηθεί με την ομάδα που θα βρίσκεται στην 12η θέση του πρωταθλήματος με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Στη συνέχεια θα γίνει ένα μίνι τουρνουά Play In με τον νικητή του εν λόγω αγώνα και των ομάδων της GBL που έχουν καταταγεί από τις θέσεις 5 έως 11 ως εξής: 5-12/Unicef Trophy, 6-11, 7-10, 8-9.