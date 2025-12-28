Ενοχλημένος ο Γιάννης σε ερώτηση για το μέλλον του στους Μπακς: «Είναι ασέβεια»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε να ενοχλείται σε ερώτηση για το μέλλον του στους Μπακς μετά τη νίκη της ομάδας του Μιλγουόκι κόντρα στους Μπουλς.

Ο «Greek Freak» επέτρεψε... ορεξάτος και με 29 πόντους οδήγησε τους Μπακς στην επικράτηση, με τους δημοσιογράφους μετά το ματς να τον ρωτάνε για το μέλλον του στην ομάδα του Μιλγουόκι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ. Είναι ασέβεια προς τον εαυτό μου και τους συμπαίκτες μου. Φοράω αυτή τη φανέλα κάθε μέρα. Ασέβεια προς την ομάδα, το προπονητικό μου επιτελείο και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για μένα για να έρθουν εδώ και να πουν "Δεν θέλω να είμαι εδώ". Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ, φοράω τη φανέλα. Και όσο είμαι εδώ θα δίνω τα πάντα, ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα».