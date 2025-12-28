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Τα αποτελέσματα του NBA: Ο Γιάννης επέστρεψε αγριεμένος

Μπάσκετ
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Γεμάτη δράση ήταν η βραδιά στο NBA, με τη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς στο ντέρμπι με τους Σικάγο Μπουλς στην επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει.

Από τα άλλα αποτελέσματα αίσθηση προκάλεσαν οι μεγάλες νίκες που πήραν οι Νετς στην έδρα των Τίμπεργουλβς και οι Τζαζ στο «σπίτι» των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Σακραμέντο Κινγκς - Ντάλας Μάβερικς 113-107
Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Φοίνιξ Σανς 114-123
Ορλάντο Μάτζικ - Ντένβερ Νάγκετς 127-126
Σικάγο Μπουλς - Μιλγουόκι Μπακς 103-112
Χιούστον Ρόκετς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 117-100
Μαϊάμι Χιτ - Ιντιάνα Πέισερς 142-116
Ατλάντα Χοκς - Νιου Γιορκ Νικς 125-128
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Μπρούκλιν Νετς 107-123
Σαν Αντόνιο Σπερς - Γιούτα Τζαζ 114-127

Τα αποτελέσματα του NBA: Ο Γιάννης επέστρεψε αγριεμένος