Τα αποτελέσματα του NBA: Ο Γιάννης επέστρεψε αγριεμένος

Γεμάτη δράση ήταν η βραδιά στο NBA, με τη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς στο ντέρμπι με τους Σικάγο Μπουλς στην επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεχωρίζει.