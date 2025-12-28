Νετς και Τζαζ σόκαραν Τίμπεργουλβς, Σπερς - Άλωσαν την Ατλάντα οι Νικς

Δύο μεγάλες εκπλήξεις περιλάμβανε η βραδιά αφού οι Μπρούκλιν Νετς άλωσαν την έδρα των Τίμπεργουλβς (107-123), ενώ οι Τζαζ πήραν μεγάλη νίκη επί των Σπερς με 127-114.

Στη Μινεάπολις, οι Τίμπεργουλβς υποδέχθηκαν τους Μπρούκλιν Νετς, με τους γηπεδούχους να παρουσιάζουν πολύ κακό πρόσωπο επιτρέποντας στους Νεοϋορκέζους να φύγουν με μια μεγάλη νίκη.

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Άντονι Έντουαρντς να το «παλεύει» για τους Τίμπεργουλβς έχοντας 28 πόντους.

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Στο Σαν Αντόνιο, οι Σπερς έπεσαν «θύμα» έκπληξης από τους Γιούτα Τζαζ, με τους φιλοξενούμενους να κυριαρχούν για τρία δωδεκάλεπτα, φτάνοντας σε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν πανίσχυρο αντίπαλο.

Ο Κιγιόντε Τζορτζ με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Τζαζ, με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να ξεχωρίζει από τους Σπερς έχοντας 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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Στην Ατλάντα, Οι Νικς αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία απέναντι στους Χοκς και φλέρταραν έντονα με την ήττα, όμως ο Όου Τζι Ανουνόμπι με τέσσερις σερί πόντους τους χάρισε τη νίκη (128-125).

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο πολυτιμότερος των Νικς, με τον Ονιέκα Οκόνγκου να ξεχωρίζει για τους Χοκς έχοντας 31 πόντους και 14 ριμπάουντ.

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