Oι Μάτζικ πήραν την ματσάρα κόντρα στους Νάγκετς με ανατροπή

Οι Ορλάντο Μάτζικ μετά από ένα συγκλονιστικό ματς με φινάλε-θρίλερ, επικράτησαν των Ντένβερ Νάγκετς με 127-126.

Οι Νάγκετς ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο ματς, αφού προηγήθηκαν με 23-31 στην λήξη της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 14 πόντων (48-62).

Στο δεύτερο μέρος, όμως οι γηπεδούχοι βγήκαν μεταμορφωμένοι και ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους, με τους Μάτζικ να κάνουν επί μέρους 36-31 στο τρίτο δωδεκάλεπτο για να μειώσουν στους 9 πόντους (84-93).

Οι Μάτζικ συνέχισαν την αντεπίθεσή τους και στην τελευταία περίοδο, όπου με επί μέρους 43-33, έφτασαν τη νίκη, με τον Ντέσμοντ Μπέιν από την γραμμή των βολών να διαμορφώνει το τελικό 127-126.

Μοιραίος για τους Ντένβερ Νάγκετς ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ, που πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση των «Σβόλων», όμως το σουτ που επιχείρησε στην εκπνοή του αγώνα βρήκε σίδερο.

O Άντονι Μπλακ με 38 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ορλάντο Μάτζικ, με τον Νίκολα Γιόκιτς να πραγματοποιεί ακόμη μια μυθική εμφάνιση με 34 πόντους, 21 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

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