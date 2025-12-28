Οι Σανς έφυγαν από τη Νέα Ορλεάνη με back to back νίκες

Δύο σερί νίκες πανηγύρισαν οι Φοίνιξ Σανς απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, επικρατώντας και στο δεύτερο ματς με 114-123.

Οι φιλοξενούμενοι ένα 24ωρο μετά την πρώτη τους νίκη, άλωσαν ξανά την έδρα των Πέλικανς, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη ευκολία και πήραν σημαντική... ανάσα στην προσπάθεια να εξασφαλίσουν την post season.

Mε αυτό το αποτέλεσμα οι Σανς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 17-13 και παραμένουν σε τροχιά εισόδου στα playoffs, ενώ αντίθετα οι Πέλικανς έπεσαν στο 8-24 και κοιτάζουν ήδη την επόμενη σεζόν.

Ο Κόλιν Γκιλέσπι με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σανς, με τον Τρέι Μέρφι να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς έχοντας 24 πόντους και 6 ριμπάουντ.

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