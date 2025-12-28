Οριστικό: Ο Γιάννης επιστρέφει στο ντέρμπι των Μπακς με τους Μπουλς

Αναμονή τέλος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού ο Έλληνας σούπερ σταρ μετά από περίπου έναν μήνα είναι έτοιμος για επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Ο «Greek Freak» ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα στην γάμπα, που τον άφησε εκτός από τις τελευταίες εφτά αναμετρήσεις των «Ελαφιών», όμως πλέον είναι πανέτοιμος να αγωνιστεί ξανά.

Οι Μπακς με ανάρτησή τους στα social media, ενημέρωσαν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τους Σικάγο Μπουλς και φυσικά θα ξεκινήσει στην βασική πεντάδα των «Ελαφιών».

Η επιστροφή του Έλληνα σούπερ σταρ έρχεται σε ένα κρίσιμο σημείο για τους Μπακς, που βρίσκονται στην 11η θέση της ανατολικής περιφέρειας με ρεκόρ 12-19.