Οι Κινγκς πήραν την «μάχη» κόντρα στο Ντάλας σε ιστορική βραδιά για τον Ουέστμπρουκ

Οι Σακραμέντο Κινγκς έκαμψαν την αντίσταση των Ντάλας Μάβερικς, επικρατώντας με 113-107.

Σε μια βραδιά που είχε ιστορικό χαρακτήρα για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, αφού ο πολύπειρος γκαρντ των Κινγκς έφτασε τις 10,142 ασίστ, προσπέρασε τον θρυλικό Μάτζικ Τζόνσον και ανέβηκε στην 7η θέση των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία του NBA.

Με τον Ουέστμπρουκ να παίζει καταλυτικό ρόλο, οι Κινγκς μετά από μεγάλη μάχη με τους Μάβερικς, πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 8-23, με τους Μάβερικς να πέφτουν στο 12-20, συνεχίζοντας τις κακές εμφανίσεις.

Ο Ουέστμπρουκ στην ιστορική βραδιά του ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ, με τον Κούπερ Φλαγκ να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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