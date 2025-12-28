Τα… κάλαντα με Ναν, Σλούκα και το 8ο! (vid)

Οι ημέρες των Χριστουγέννων μεταξύ άλλων σημαίνουν κάλαντα και όταν συνδυάζονται με την «τρέλα» για τον Παναθηναϊκό το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.

Έτσι, από την Σίφνο έρχονται τα μπασκετικά Παναθηναϊκά κάλαντα, με Ερνανγκόμεθ, Ναν, Σλούκα, Σορτς, Αταμάν και το... 8ο αστέρι να περιλαμβάνονται στους στίχους.

Οι μικροί φίλοι του Τριφυλλιού, έψαλλαν τα παναθηναϊκά κάλαντα και το αποτέλεσμα είναι αν μην τι άλλο ευχάριστο, με το video να κλείνει με τις ευχές: «Χρόνια Πολλά και Παναθηναϊκά».

Δείτε παρακάτω: