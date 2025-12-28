Δοκιμασία στην Καρδίτσα για τον ΠΑΟΚ - Εντός με τον Προμηθέα το Περιστέρι

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Καρδίτσας (13:00) για να παραμείνει στην 3η θέση, με το Περιστέρι να υποδέχεται τον Προμηθέα (16:00) στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της 12ης αγωνιστικής στην GBL.

Δυο αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής (28/12) για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Basketball League.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Καρδίτσα κόντρα στην τοπική ομάδα (13:00), με τον Δικέφαλο του Βορρά να είναι φορμαρισμένος, την ώρα που οι νέες προσθήκες του έχουν δώσει άλλο αέρα. Από την άλλη η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου γνωρίζει ότι έχει δύσκολο έργο, ωστόσο στην έδρα της παρουσιάζει πάντα ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία το Περιστέρι υποδέχεται τον Προμηθέα (16:00) στο κλειστό Ανδρεάς Παπανδρέου, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 27/12

ΑΕΚ - Άρης 82-76

Κολοσσός - Μύκονος 83-97

Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66

Κυριακή 28/12

13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ

16:00 Περιστέρι - Προμηθέας

Τρίτη 30/12

18:30 Μαρούσι - Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 20β | 10-0 Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1 ΠΑΟΚ 18β | 8-2 ΑΕΚ 18β | 7-4 Άρης Betsson 16β | 5-6 Μύκονος Betsson 16β | 5-6 Ηρακλής 16β | 5-6 Περιστέρι Betsson 15β | 5-5 Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5 Καρδίτσα 14β | 4-6 Πανιώνιος 13β | 1-11 Κολοσσός Ρόδου 13β | 2-9 Μαρούσι 12β | 2-8

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 3/1

15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ

18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ

Κυριακή 4/1

13:00 Άρης - Ολυμπιακός

13:00 Κολοσσός - Μαρούσι

16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα