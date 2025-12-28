Δοκιμασία στην Καρδίτσα για τον ΠΑΟΚ - Εντός με τον Προμηθέα το Περιστέρι

Δυο αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής (28/12) για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Basketball League.
Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Καρδίτσα κόντρα στην τοπική ομάδα (13:00), με τον Δικέφαλο του Βορρά να είναι φορμαρισμένος, την ώρα που οι νέες προσθήκες του έχουν δώσει άλλο αέρα. Από την άλλη η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου γνωρίζει ότι έχει δύσκολο έργο, ωστόσο στην έδρα της παρουσιάζει πάντα ανταγωνιστικό πρόσωπο.
Στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία το Περιστέρι υποδέχεται τον Προμηθέα (16:00) στο κλειστό Ανδρεάς Παπανδρέου, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής
Σάββατο 27/12
ΑΕΚ - Άρης 82-76
Κολοσσός - Μύκονος 83-97
Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66
Κυριακή 28/12
13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ
16:00 Περιστέρι - Προμηθέας
Τρίτη 30/12
18:30 Μαρούσι - Παναθηναϊκός
Η βαθμολογία (Ν-Η)
- Ολυμπιακός 20β | 10-0
- Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1
- ΠΑΟΚ 18β | 8-2
- ΑΕΚ 18β | 7-4
- Άρης Betsson 16β | 5-6
- Μύκονος Betsson 16β | 5-6
- Ηρακλής 16β | 5-6
- Περιστέρι Betsson 15β | 5-5
- Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5
- Καρδίτσα 14β | 4-6
- Πανιώνιος 13β | 1-11
- Κολοσσός Ρόδου 13β | 2-9
- Μαρούσι 12β | 2-8
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
Σάββατο 3/1
15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ
18:15 Ηρακλής - Περιστέρι
18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ
Κυριακή 4/1
13:00 Άρης - Ολυμπιακός
13:00 Κολοσσός - Μαρούσι
16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα