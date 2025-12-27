Εκαντοντάδες παιδιά από τη Σερβία βρέθηκαν στο «Παλατάκι» - Χαμός με τον Μπέβερλι

Εκαντοντάδες παιδιά από τη Σερβία βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο «Παλατάκι» για το καμπ μπάσκετ που διοργανώθηκε στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Εκτός από τους νεαρούς αθλητές του Δικεφάλου και των ακαδημιών του, στο γήπεδο βρέθηκαν και εκατοντάδες παιδιά από τη Σερβία (από τις ακαδημίες μπάσκετ KK Cerak, Rudar, Zmaj, Zvezdara)

Στους νεαρούς αθλητές μίλησαν σήμερα ο GM Νίκος Μπουντούρης, ο βοηθός προπονητής Παντελής Μπούτσκος, οι αθλητές Πάτρικ Μπέβερλι, Θοδωρής Ζάρας μαζί με το βοηθό GM Βαγγέλη Μαργαρίτη.

Όπως ήταν επόμενο με τον Μπέβερλι πολλά παιδιά ζήτησαν μια φωτογραφία ή και ένα αυτόγραφο, με τον Αμερικανό άσο να καταχειροκροτείται.

Το PAOK Sports Arena είναι μία πραγματική αθλητική κυψέλη. Εκατοντάδες παιδιά από τη Σερβία (από τις ακαδημίες μπάσκετ KK Cerak, Rudar, Zmaj, Zvezdara) επισκέφθηκαν σήμερα το πρωί το γήπεδο του ΠΑΟΚ. pic.twitter.com/Lx4SeaGv08 — PAOK BC (@PAOKbasketball) December 27, 2025