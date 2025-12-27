Το πανόραμα της GBL: Πήρε το ντέρμπι η ΑΕΚ - Νέες ήττες και χαμηλά Κολοσσός και Πανιώνιος

Με τρία παιχνίδια άνοιξε η αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι κόντρα στον Άρη και έμεινε στην 4η θέση της βαθμολογίας, ενώ Μύκονος και Ηρακλής κέρδισαν εύκολα τον Κολοσσό και τον Πανιώνιο αντίστοιχα, κρατώντας τους χαμηλά στην κατάταξη.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

Σάββατο 27/12

ΑΕΚ - Άρης 82-76

Κολοσσός - Μύκονος 83-97

Ηρακλής - Πανιώνιος 80-66

Κυριακή 28/12

13:00 Καρδίτσα - ΠΑΟΚ

16:00 Περιστέρι - Προμηθέας

Τρίτη 30/12

18:30 Μαρούσι - Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία (Ν-Η)

Ολυμπιακός 20β | 10-0 Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1 ΠΑΟΚ 18β | 8-2 ΑΕΚ 18β | 7-4 Άρης Betsson 16β | 5-6 Μύκονος Betsson 16β | 5-6 Ηρακλής 16β | 5-6 Περιστέρι Betsson 15β | 5-5 Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5 Καρδίτσα 14β | 4-6 Πανιώνιος 13β | 1-11 Κολοσσός Ρόδου 13β | 2-9 Μαρούσι 12β | 2-8

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 3/1

15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ

18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ

Κυριακή 4/1

13:00 Άρης - Ολυμπιακός

13:00 Κολοσσός - Μαρούσι

16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα