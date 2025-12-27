UNICEF Trophy: Σφράγισε το πρώτο εισιτήριο του τελικού η Χαλκίδα

Η ΑΓΕΧ πήρε το πρώτο εισιτήριο του τελικού του UNICEF Trophy, επικρατώντας της Νίκης Βόλου με 76-65 στην στο Νέο Κλειστό Τ9 Κωστακιών της Άρτας και παίρνοντας την πρόκριση, περιμένοντας μία εκ των Ελευθερούπολης και Δόξας Λευκάδας (27/12, 20:00) στην αναμέτρηση που θα κρίνει τον νικητή της διοργάνωσης (28/12, 18:00).

Η ΑΓΕΧ μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και στο πρώτο πεντάλεπτο, με αρκετές λύσεις στην αρχική της πεντάδα, προηγήθηκε με 1-11. Η Νίκη Βόλου επιχείρησε να αντιδράσει, όμως με πρωταγωνιστή τον Μπράιαντ και τον Χάμιλτον να ολοκληρώνει ιδανικά την πρώτη περίοδο, εκείνη έληξε στο +11 για την ομάδα της Εύβοιας (10-21).

Οι παίκτες του Μιχάλη Κουρή συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και με βολές του Γερομιχαλού έφεραν τη διαφορά των δύο πλευρών στο +16 (17-33 στο 15′). Ένα σερί 6-0 των Θεσσαλών δεν μπόρεσε να αλλάξει το ρυθμό μέχρι το ημίχρονο, με την ΑΓΕΧ να απαντά και με καλάθι του Γερομιχαλού στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτο ημιχρόνου να αυξάνει τη διαφορά της στο +17 (28-45).

Οι παίκτες του Παναγιώτη Γκουγκουτούδη επιχείρησαν να επιστρέψουν εκ νέου και με επιμέρους 13-4, που ολοκληρώθηκε από τρίποντο του Φιλοξενίδη, μείωσαν σε μονοψήφιο νούμερο τη διαφορά (41-49 στο 24′). Ο Γερομιχαλός και ο Μπράιαντ βρήκαν λύσεις για να μείνει μπροστά η ΑΓΕΧ, με ένα καλάθι του Δήμου να σημειώνει το 47-57 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η Νίκη Βόλου προσπάθησε για νέα επιστροφή και με καλάθι του Μπακέα μείωσε στους επτά πόντους (54-61 στο 34′), όμως στο επόμενο δίλεπτο ένα σερίο 0-5 της ΑΓΕΧ την έφερε προπορευόμενη με +12 (54-66 στο 36′). Οι Ευβοιώτες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό κι έφτασαν, κάπως έτσι, στον τελικό του UNICEF Trophy (65-76).

Διαιτητές: 10-21, 28-45, 47-57, 65-76

Δεκάλεπτα: Χατζημπαλίδης-Κατωτικίδης-Λιόνας

Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Τζόνσον 14 (1), Κοντοστάθης 3 (1), Παπαδόπουλος 2, Μπαλόπουλος 4, Φιλοξενίδης 17 (3), Δήμος 7, Σπυρόπουλος 2, Βλαχογιάννης 7, Μπακέας 8, Τσουμάνης 1

ΑΓΕΧ (Κουρής): Μπράιαντ 14, Παπαρέγκας 9 (1), Μελισσαράτος 10 (1), Γερομιχαλός 20, Μιχαήλ, Χάμιλτον 4, Νέσης 3 (1), Μητσιμπόνας, Κανονίδης 13 (2), Σάμαρτζιτς

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική της αναμέτρησης εδώ

Ημιτελικοί (27/12)



Νίκη Βόλου – ΑΓΕΧ (1)



ΓΣ Ελευθερούπολης – Δόξα Λευκάδας (2)

Τελικός (28/12)



18:00 Νικητής (1) – Νικητής (2)

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ, Λάμπρος Τάκης, και ο Ειδικός Γραμματέας του ΔΣ της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου, απένειμαν αναμνηστικές πλακέτες της UNICEF στους αρχηγούς των δύο ομάδων, Αναστάση Σπυρόπουλο (Νίκη Βόλου) και Λευτέρη Μητσιμπόνα (ΑΓΕΧ).