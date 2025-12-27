Με έξι διψήφιους η Ζαλγκίρις πήρε εύκολα το ντέρμπι με τη Ρίτας

Σε εύκολο απόγευμα μετέτρεψε το ντέρμπι της αγωνιστικής στη Λιθουανία η Ζαλγκίρις Κάουνας, περνώντας από την έδρα της Ρίτας με 90-81.

Έτσι, η ομάδα του Τόμας Μασιούλις, που έλεγχε το ματς σε όλη τη διάρκειά του, ανέβηκε στο 11-1, παραμένοντας μόνη στην πρώτη θέση και ρίχνοντας τη Ρίτας στην 3η θέση και στο 9-4.

Η Ζαλγκίρις είχε έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και πρώτο σκόρερ τον Μόουζες Ράιτ με 15 πόντους. Ακολούθησαν ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 13 πόντους, 9 ασίστ, ο Ντεϊβίντας Σιρβίντις και ο Αζουόλας Τουμπέλις με 12 πόντους έκαστος. Για τη Ρίτας ξεχώρισε επιθετικά ο Τζέρικ Χάρντινγκ με 25 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 38-50, 57-72, 81-90