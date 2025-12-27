Μίλιτσιτς: «Οι λεπτομέρειες και των διαιτητών έκριναν το παιχνίδι»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς αναφέρθηκε και στη διαιτησία του αγώνα της ομάδας του κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Άρης ηττήθηκε στο κλειστό των Άνω Λιοσίων και ο κόουτς της ομάδας στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ στάθηκε και στις αποφάσεις των διαιτητών:

«Είναι πολλά πράγματα που έγιναν, ήρθαμε σε μια δύσκολη έδρα. Έπρεπε να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια και καταστάσεις. Είναι συνθήκες που δεν πρέπει να μας παίρνουν το μυαλό και τη συγκέντρωση μας για πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε.

Ετσι δεν ξεκινήσαμε καλά στο παιχνίδι. Πρέπει να παίζουμε για 40 λεπτά. Κάναμε την προσπάθειά μας, επιστρέψαμε. Οι λεπτομέρειες έκριναν το παιχνίδι, οι δικές μας, οι δικές τους, των διαιτητών. Πρέπει να μάθουμε και να βελτιωθούμε στη συνέχεια».