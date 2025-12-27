Σάκοτα: «Είμαστε στον σωστό δρόμο - Προτείναμε νέο συμβόλαιο στον Σίλβα»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για την νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη με 82-76, τονίζοντας πως η Ένωση βρίσκεται στον σωστό δρόμο, ενώ αποκάλυψε πως έχει προταθεί νέο συμβόλαιο στον Κρις Σίλβα με αυξημένες οικονομικές απολαβές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για την ενέργεια που έβγαλε η ΑΕΚ: «Το είχα παράπονο στο ημίχρονο και αυτό ακριβώς αλλάξαμε στο δεύτερο μέρος. Στο τέλος κερδίσαμε και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι μια περίοδος με αρκετούς τραυματισμούς για εμάς.

Είμαστε στον σωστό δρόμο. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, όχι τόσο όμορφο αλλά με πολλές λεπτομέρειες για εμάς τους προπονητές. Ο Άρης εμφανίστηκε διαφορετικός αλλά εμείς καταφέραμε να πετύχουμε μια σημαντική νίκη».

Για το μέλλον του Σίλβα: «Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τον θέλουμε και του έχουμε προτείνει νέο αυξημένο συμβόλαιο. Είναι στη διάθεση του να αποφασίσει».