Ζιάγκος: «Είναι μαγικά φτιαγμένο αυτό το άθλημα - Κρατάμε τον τρόπο που δούλεψαν τα παιδιά»

Μετά τη νίκη της Μυκόνου Betsson κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, ο Βαγγέλης Ζιάκος στάθηκε στη δουλειά των παικτών του αλλά και στην αντίδραση των γηπεδούχων στο τρίτο δεκάλεπτο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:

Για το τι κρατάει από το ματς: «Κρατάμε τον τρόπο που δούλεψαν τα παιδιά όλη την εβδομάδα, κυρίως στο πνευματικό κομμάτι και στο physicallity, που ήταν προτεραιότητα για εμάς. Ξέραμε ότι έπρεπε να σιγουρέψουμε τις κατοχές μας, να μην πάμε σε αβίαστα λάθη και να ελέγξουμε την εναέρια κυκλοφορία συν άλλες κάποιες λεπτομέρειες, κάποιους παίκτες κλειδιά. Κρατάμε την προσαρμοστικότητα των παιδιών και τη συγκέντρωσή τους, με εξαίρεση ένα κακό 9λεπτο με την έναρξη του δεύτερου μέρους».

Για το τι έγινε στην τρίτη περίοδο: «Είναι τόσο μαγικά φτιαγμένο αυτό το άθλημα. Υπάρχουν κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες, που δεν μπορείς να ελέγξεις. Περιμέναμε μια αντίδραση του Κολοσσού. Δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε το καθαρό μας μυαλό, παρασυρθήκαμε σε μια βιασύνη. Έχουμε δείξει σαν ομάδα ότι έχουμε ένα διπλό πρόσωπο. Έχουμε ένα μέταλλο, που βγάλαμε στη δική μας αντεπίθεση όταν έμοιαζε να έχει χαθεί το μομέντουμ, αλλά είμαστε και αρκετά ενθουσιώδεις. Θέλουμε λίγη δουλειά στο πώς να ελέγχουμε το συναίσθημά μας όταν θεωρητικά πάνε όλα καλά».