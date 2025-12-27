Η αντίδραση του Μόργκαν στο εξόφθαλμο φάουλ του Ουόκαπ (pic)

Ο Ματ Μόργκαν αντέδρασε... γελώντας με ανάρτηση του στο Twitter σε ένα εξώφθαλμο - ποδοσφαιρικό φάουλ του Τόμας Ούοκαπ μετά από επαναφορά της Βίρτους.

Ο Ολυμπιακός πέρασε δύσκολα από την Μπολόνια επικρατώντας με 97-94 για την 18η αγωνιστική της Euroleague, με την ιταλική ομάδα να έχει αρκετά παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις που έκριναν το τελικό αποτέλεσμα.

Εκτός από την αμφισβητούμενη τελευταία φάση με την επαναφορά του Ολυμπιακού, η Βίρτους και ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς αντέδρασε και για την ευκολία με την οποία οι «ερυθρόλευκοι» πήγαιναν στην γραμμή των βολών.

Μάλιστα ο Ματ Μόργκαν αντέδρασε... γελώντας με ανάρτηση του στο Twitter σε ένα εξώφθαλμο - ποδοσφαιρικό φάουλ του Τόμας Ούοκαπ μετά από επαναφορά της Βίρτους, το οποίο δεν δόθηκε από τους διαιτητές της αναμέτρησης