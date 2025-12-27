Στον «αέρα» ο Καράσκο, στο προσκήνιο ο Λυκογιάννης

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Ισπανός προπονητής είναι σε δύσκολη θέση μετά τη νέα ήττα του Κολοσσού.

Ο Κολοσσός έχασε ένα ακόμη παιχνίδι, αυτή τη φορά από την Μύκονο, και η βαθμολογική του θέση έγινε ακόμη χειρότερη.

Γενικώς η εικόνα των Ροδιτών είναι κακή και έτσι σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA είναι πιθανό να αντικατασταθεί ο κόουτς, Χαβιέ Καράσκο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του Αρη Λυκογιάννη, σε περίπτωση, που οριστικοποιηθεί η απομάκρυνση του Ισπανού προπονητή.

Ο Λυκογιάννης έχει προϊστορία στον πάγκο του Κολοσσού (μάλιστα έχει δύο διαφορετικές θητείες), ενώ πριν από μερικές μέρες έφυγε από την ισραηλινή Νετάνια.